Gläubiger beraten über Verkaufspoker um Flughafen Hahn

Ursprünglich hat die Frankfurter Swift Conjoy GmbH das Rennen am Hahn mit einem Höchstangebot gemacht - aber nie gezahlt. Einst ist das Land Hessen mit einem Minderheitsanteil am Airport eingestiegen. Dieser ist bereits seit Herbst 2021 insolvent./jaa/DP/ngu

HAHN (dpa-AFX) - Über den geplanten Verkauf des insolventen Hunsrück-Flughafens Hahn an einen russischen Investor beraten an diesem Dienstag Gläubiger des Airports. Hinter verschlossenen Türen (14.00 Uhr) sind am Insolvenzgericht Bad Kreuznach im Zehn-Minuten-Takt besondere Gläubigerversammlungen von vier Hahn-Schwestergesellschaften terminiert. Danach wird eine öffentliche Erklärung des Insolvenzverwalters Jan Markus Plathner erwartet. Die insolvente Betreibergesellschaft Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (FFHG) hat dagegen einen eigenen Gläubigerausschuss und benötigt daher keine Gläubigerversammlungen.

