FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag kaum verändert ins Rennen gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handel 0,1 Prozent höher auf 15 360 Punkte.

Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax mit 15 520 Punkten noch einen weiteren Höchststand seit Mitte Februar 2022 erreicht. Damit hatte er seine Rally zum Jahresauftakt auf 11,5 Prozent ausgebaut. Durch den US-Arbeitsmarktbericht angeheizte Zinssorgen hatten den Dax zu Wochenbeginn dann zeitweise bis auf 15 275 Punkte zurückgeworfen.

Am Montag ging es an der Wall Street zwar vor allem für Technologiewerte weiter abwärts. Nach dem europäischen Handelsende tat sich aber per saldo nicht viel. Am Dienstag steht eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf der Agenda, bei der die Marktteilnehmer angesichts neuerlicher Zinssorgen wohl besonders genau zuhören werden./ag/stk

