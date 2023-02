VIERTER GEORGISCHER PRÄSIDENT GIORGI MARGWELASCHWILI LEITET BEMÜHUNGEN DER KOALITION, DAS LEBEN DES EHEMALIGEN PRÄSIDENTEN SAAKASCHWILI ZU RETTEN

Ehemalige politische Führungskräfte unterzeichnen eine Petition, in der Präsident Saakaschwilis Verlegung in ein westliches Krankenhaus gefordert und die regierende Partei Georgischer Traum – Demokratisches Georgien zur Verantwortung gezogen wird

„Wir sind zutiefst besorgt darüber, wie sich die Gesundheit von Micheil Saakaschwili, dem dritten Präsidenten von Georgien, der Georgien von 2004 bis 2013 regierte, infolge unmenschlicher und erniedrigender Behandlung und möglicher Vergiftung mit Schwermetallen im georgischen Gefängnis verschlechtert, was zu verschiedenen lebensbedrohlichen Diagnosen führt. Wie die Einschätzungen des ärztlichen Ausschusses, der vom Offizialverteidiger von Georgien ins Leben gerufen wurde, und der unabhängigen Gruppe amerikanischer Fachärzte zweifelsfrei bestätigen, kann Präsident Saakaschwili in Georgien nicht am Leben erhalten werden, und der Prozess wird mit seinem Tod durch unmenschliche Behandlung enden."

„Uns liegt eine Reihe von glaubwürdigen Berichten vor, dass er Opfer schwerer Menschenrechtsverletzungen und des Missbrauchs des Justizsystems geworden ist. Es geht uns hier jedoch nicht darum, ob Micheil Saakaschwili rechtmäßig inhaftiert ist oder nicht. Was auch immer der Hintergrund sein mag, er ist dem Tode nahe, und eines wissen wir sicher: die Todesstrafe und die unmenschliche Behandlung des Patienten sind durch europäisches Recht und durch die georgische Verfassung verboten. Wenn Präsident Saakaschwili etwas passieren sollte, dann wird die Verantwortung für die Verletzung seiner Gesundheit, Würde und seines Lebens allein bei der derzeitigen Regierung Georgiens liegen."