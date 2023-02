JEFFERIES stuft Zur Rose Group auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zur Rose von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel deutlich von 26 auf 64 Franken angehoben. Der geplante Verkauf des heimischen Schweizer Geschäfts komme sei gut an, obwohl die Online-Apotheke damit ein gewinnträchtiges Geschäftsfeld aufgebe, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Selbst nach der deutlich positiven Kursreaktion preise die Aktie die veränderte Kapitalstruktur noch nicht vollständig ein. Zur Rose werde mit dem Schritt die klare Nummer eins auf dem deutschen Markt, gebe aber seinen Status als umsatzstärkste Online-Apotheke Europas an Shop Apotheke ab./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / 17:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2023 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zur Rose Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 53,65EUR gehandelt.