JEFFERIES stuft Brenntag auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Brenntag mit "Hold" und einem Kursziel von 76 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Chemikalienhändlers sei die weltweit günstigste in der Branche, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch solange Brenntag keine deutliche Verbesserung der finanziellen Entwicklung im Vergleich zur Konkurrenz oder einen deutlichen Strategiewechsel zeige, dürfte sich der Bewertungsrückstand kaum aufholen lassen. Counihan bevorzugt Unternehmen wie den Kunststoffkonzern Covestro, die nach seiner Einschätzung stärker von einer zyklischen Erholung profitieren./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / 13:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

