Entdeckung von Patriot Battery Metals veranlasst Arbor Metals zur Erweiterung des Lithiumprojekts Jarnet in James Bay (Quebec, Kanada)

Vancouver, Kanada – 6. Februar 2023 / IRW-Press / Arbor Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) gibt angesichts der jüngsten erfolgreichen Entdeckung durch Patriot Battery Metals Inc. (PMET) bekannt, dass das Unternehmen das Lithiumkonzessionsgebiet Jarnet (das „Konzessionsgebiet“) in der Region James Bay in Quebec erweitert hat. Das Konzessionsgebiet von Arbor grenzt an das Konzessionsgebiet Corvette-FCI von PMET. Diese neuen Claims decken mehrere Pegmatitgänge ab, die nach Einschätzung des Geologenteams des Unternehmens den Pegmatitgängen auf dem Konzessionsgebiet Corvette-FCI ähneln, wo PMET vor Kurzem 156,9 Meter mit 2,12 % Li2O ermittelte, einschließlich 25,0 Meter mit 5,04 % Li2O (siehe PMET-Pressemeldung vom 19. Januar 2023).