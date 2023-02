GOLDMAN SACHS stuft MERCK KGAA auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 192 auf 188 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Chemie- und Pharmakonzern dürfte Anfang März ein auch durch Währungseffekte begünstigtes Umsatzwachstum für das Schlussquartal 2022 berichten, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus der Anleger werde wohl auf dem Ausblick für 2023 und Aussagen zur Kapitalverwendung sowie zu kommenden Studienergebnissen aus der Produkt-Pipeline im Pharmabereich liegen./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / 18:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 183,6EUR gehandelt.



