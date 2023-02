Noram Lithium beauftragt SRK Consulting mit der Optimierung des Minenplans für Zeus

Vancouver, British Columbia – 7. Februar 2023 / IRW-Press / – Noram Lithium Corp. („Noram“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Firma SRK Consulting (U.S.) Inc. („SRK“) mit der Erstellung eines optimierten Minenplans für das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Zeus („Zeus“ oder das „Projekt“) im Clayton Valley (Nevada) beauftragt hat. Die Optimierungsstudie wird sich auf die hochgradige Zone der Lagerstätte Zeus konzentrieren - ein Bestandteil der vor Kurzem aktualisierten Mineralressourcenschätzung für das Projekt (siehe Pressemeldung vom 31. Januar 2023). Die hochgradige Zone bei Zeus tritt an der Oberfläche zu Tage und erstreckt sich über 60 Meter (Mächtigkeit) mal 1,2 Kilometer (Breite) mal 3,0 Kilometer (Länge). Die Ergebnisse der Studie werden als Grundlage für zukünftige technische, betriebliche und wirtschaftliche Studien zur Erschließung und weiteren Risikominderung des Projekts dienen.

„Angesichts einer aktualisierten nachgewiesenen und angedeuteten Ressource, die auf Grundlage der im Rahmen der wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) konzipierten Verarbeitungsanlage eine Minenlebensdauer von über 100 Jahren unterstützt, ist es nun angebracht zu prüfen, wie wir den frühen Teil der Minenplanung optimieren können, sodass wir die größtmögliche Kapitalrendite für alle Beteiligten erzielen“, sagt Greg McCunn, Chief Executive Officer von Noram. „Die Lagerstätte Zeus ist einzigartig unter den in Sedimentgestein gelagerten Lithiumlagerstätten, da sie über eine hochgradige Kernzone verfügt. Diese bietet uns die Flexibilität, verschiedene Szenarien im Hinblick auf die Förderleistung in Kombination mit der Kapazität der Verarbeitungsanlage durchzuspielen, um die Lithiumkarbonatproduktion zu optimieren und die Kapitalkosten im Vorfeld auf ein Mindestmaß zu reduzieren.“

Im Rahmen der anfänglichen Szenarioanalyse wird SRK eine detaillierte Datenprüfung absolvieren, gefolgt von der Definition von Szenarien, der Grubenoptimierung, der Minenplanung, der Minenkostenberechnung, der Wirtschaftsmodellierung und schließlich der Auswahl des bevorzugten Szenarios für die Weiterentwicklung des Projekts.

Über SRK

Die SRK-Gruppe wurde 1974 gegründet und beschäftigt heute mehr als 1.400 Mitarbeiter in über 45 Niederlassungen auf sechs Kontinenten. Das Team wird von über 150 international anerkannten Partnern ergänzt. Die Arbeiten für das Projekt Zeus werden von der SRK-Niederlassung in Reno (Nevada) aus durchgeführt und von SRK Consulting (Canada) Inc. in der Niederlassung in Vancouver (Kanada) unterstützt.