Den Schwung der Vorwoche konnte der DAX nicht mit in die neue Woche nehmen. Wir starteten mit einer Kurslücke und dem Szenario einer Korrektur gestern, die wie folgt auch analysiert war in der Montagsanalyse vom 06.02.2023:

20230206 DAX Endloskontrakt

Die erste Reaktion an der 15.400 war dann auch für mich das Signal, diese Idee auf der Shortseite umzusetzen. Den Trade konntest Du auf Twitch live sehen - hier gern im Nachgang auch mit Kontoauszug:

Trading am 2023-02-06

Dort sind auch die Trades aus der Wall Street Session mit vermerkt, die sehr volatil aber ebenso wie im DAX ohne starke Abweichungen per Schlusskurs blieben. So beendeten die wichtigsten Handelsparameter den gestrigen Tag:

Wall Street Handelsstand 2023-02-06

Per Saldo blieb der DAX damit im Minus, denn es gab wenig Impulse auf der Oberseite, insbesondere am Nachmittag. Die Daten der Börse Frankfurt siehst Du hier:

2023-02-06 DAX Boerse Frankfurt

Somit hat sich wenig verändert, insbesondere im Chartbild. Dies analysiere ich hier gern noch mit den Daten der Vorbörse für Dich.

DAX-Ausblick auf den Dienstag

Zum Wochenstart blieb ein weiteres GAP zurück, was sich im Aufwärtstrend nun einreiht:

20230207 DAX Xetraverlauf

Mit dem Halten der Zone 15.275 bis 15.300 im gestrigen Handel ist dies auch heute wieder spannend und aktuell als Supportzone zu identifizieren:

20230207 DAX Endloskontrakt

Sie wurde auch im Nachthandel nicht unterschritten. Damit ergibt sich am Morgen ein ähnliches Bild mit fallenden Hochpunkten seit vergangenem Donnerstag im Endloskontrakt:

20230207 DAX Vorboerse

Wir starten damit gleich in den Livestream auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN - dort bekommst Du weitere Inspirationen.

Termine am 07.02.2023

Heute werden sicherlich auch Quartalszahlen eine Rolle spielen, die ich für die ganze Woche bereits hier aufliste:

Quartalszahlen ab dem 6.2.23

Aus dem Wirtschaftskalender ist vor allem die Rede von Jerome Powell am Abend interessant, sowie 14.30 Uhr die US-Warenhandelsbilanz.

Alle wichtigen Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen.

Diese Analyse und alle Chartbilder bekommst Du gern vorab als Mail.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

Die Videoversion:

Quelle der News: Trading-Treff