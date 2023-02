proteanTecs zum vielversprechendsten Start-up Israels erklärt

Haifa, Israel (ots/PRNewswire) - Das prestigeträchtige jährliche Ranking basiert

auf Nominierungen von 86 führenden Investmentfirmen



proteanTecs, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Deep Data Analytics

für fortschrittliche Elektronik, wurde von Globes, einer führenden israelischen

Wirtschaftspublikation, zum vielversprechendsten israelischen Start-up 2022

(Most Promising Israeli Startup 2022) ernannt. proteanTecs führt die jährliche

Liste der 10 bahnbrechenden Startups an, die auf der Grundlage von Nominierungen

führender lokaler und ausländischer Investmentfirmen, die auf dem israelischen

High-Tech-Markt tätig sind, ausgewählt wird. In diesem Jahr haben 86

verschiedene Firmen an dem sorgfältigen Auswahlverfahren teilgenommen.



Die Globes-Liste der vielversprechendsten Start-ups, die nun schon im 17. Jahr

erscheint, ist das am längsten bestehende Startup-Ranking in Israel. Israel wird

oft als Start-up-Nation bezeichnet und hat mehr als 6.000 aktive Start-ups und

verfügt über die meisten Technologieunternehmen und Ingenieure pro Kopf der

Bevölkerung.