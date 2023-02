JPMORGAN stuft Synlab auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Synlab nach der Kürzung der Prognose auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Mit der erneuten Gewinnwarnung liege der Labordienstleister nun gemessen an der Mitte der Spanne um bis zu 30 Prozent unter den aktuellen Markterwartungen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet auf kurze Sicht mit einem Rückfall des Aktienkurses um mehr als 15 Prozent. Das Problem sich dezimierender Covid-19-Erlöse sei zwar geklärt, aber vorerst sieht der Experte keinen Grund, in das Papier einzusteigen./tav/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / 22:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SYNLAB Aktie wird aktuell mit einem Minus von -15,73 % und einem Kurs von 8,33EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Synlab

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 12,90

Kursziel alt: 12,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m