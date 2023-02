Bleibt Fed-Chef Jerome Powell heute (18.45 Uhr deutscher Zeit) bei seinen "seltsamen" Aussagen seiner Pressekonferenz vom letzten Mittwoch? Damals erwähnte Powell 15 Mal das Wort "disinflationär" und meinte, dass sich die financial conditions doch inzwischen deutlich gestrafft hätten. Letzteres widersprach den Fakten, daher hatten die Märkte das als einen Freifahrtschein für eine impulsive Rally verstanden. Denn bisher hatte die Fed eigentlich immer klar gemacht, dass sie an der Lockerung der financial conditions kein Interesse habe, denn dadurch wird das Inflations-Problem noch hartnäckiger. Was sagt Powell zu den am Freitag so starken US-Arbeitsmarktdaten? Fed-Kollege Bostic hat klar gemacht, dass die US-Notenbank die Zinsen noch höher anheben müsse, wenn der Arbeitsmarkt so stark bleibt..

Hinweise aus Video:

1. Unternehmen: Industriestandort Deutschland schafft sich ab

2. Weltgrößer börsennotierter Hedgefonds setzt auf Schwellenländer-Ausverkauf

Das Video "Fed: Bleibt Powell bei seinen "seltsamen" Aussagen?" sehen Sie hier..