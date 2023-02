STUDIE 3 VON 5 DEUTSCHEN WÄREN IN EINER BESSEREN FINANZIELLEN LAGE, WENN SIE IN DER SCHULE MEHR ÜBER DEN UMGANG MIT IHREN FINANZEN GELERNT HÄTTEN

Denver (ots/PRNewswire) - Eine neue Studie, die heute von Western Union

(https://www.westernunion.com/de/de/home.html) veröffentlicht wurde, hat

ergeben, dass 61% der Deutschen glauben, dass sie in einer besseren finanziellen

Lage wären, wenn sie in der Schule mehr über Finanzmanagement gelernt hätten.



Die Studie, bei der deutsche Schulkinder befragt wurden, soll aufzeigen, welche

Auswirkungen die finanzielle Bildung in der Schule auf den Umgang mit Geld im

späteren Leben haben kann. Jeder dritte (34%) Befragte Deutsche verbrachte

weniger als 10% seiner Zeit damit, in der Schule etwas über Finanzen zu lernen.