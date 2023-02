Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Die meisten setzen trotz düsterer Aussichten

weiterhin auf Netto-Null und neue Märkte



Fast 70 % der globalen Logistik-Führungskräfte erklären, dass sie sich

angesichts höherer Kosten, nachlassender Nachfrage und anhaltender Störung der

Lieferkette, die sich aus dem Kampf Chinas um die Eindämmung von COVID,

Russlands Krieg in der Ukraine und den Auswirkungen des Klimawandels ergeben,

auf eine Rezession vorbereiten.



Neunzig Prozent der 750 Branchenexperten, die für den Agility Emerging Markets

Logistics Index 2023 (https://www.agility.com/2023Index) befragt wurden, gaben

außerdem an, dass ihre Kosten für Versand, Lagerung und sonstige Logistik weit

über dem Niveau vor der Pandemie von Anfang 2020 liegen.





"Spediteure und Versender spüren die Auswirkungen höherer Energiepreise, knapperArbeitsmärkte und einer breiteren Inflation, obwohl die Frachtraten gesunkensind und die Frachtrückstände in den Häfen abgebaut wurden", sagte Tarek Sultan,der Vizevorsitzende von Agility (https://www.agility.com/en/) . "Drei Jahre nachBeginn der Pandemie sind die Lieferketten immer noch sehr unbeständig. Und jetztkommt neue Unsicherheit auf, da Verbraucher und Unternehmen ihre Ausgaben undEinstellungen zurückfahren."Die Umfrage und der Index sind die 14. jährliche Momentaufnahme derBranchenstimmung und bieten eine Rangliste der 50 weltweit führendenSchwellenmärkte. Der Index bewertet Länder in Bezug auf die allgemeineWettbewerbsfähigkeit auf der Grundlage ihrer Logistikstärken, ihresGeschäftsklimas und ihrer digitalen Bereitschaft - Faktoren, die sie fürLogistikanbieter, Spediteure, Luft- und Seetransportunternehmen, Distributorenund Investoren attraktiv machen.China und Indien, die beiden größten Länder der Welt, behaupten weiterhin Platz1 und 2 in der Gesamtwertung. Die VAE, Malaysia, Indonesien, Saudi-Arabien,Katar, Thailand, Mexiko und Vietnam runden die Top 10 ab. Die Türkei, Platz 10im Jahr 2022, fiel auf den 11. Platz zurück. Südafrika (Platz 24) und Kenia(Platz 25) sind die höchstplatzierten Länder südlich der Sahara.Arabische Golfstaaten - VAE, Katar, Saudi- Arabien und Oman - boten erneut diebesten Geschäftsbedingungen. Malaysia, mit dem viertbesten Umfeld fürUnternehmen, ist das einzige Nicht-Golf-Land unter den Top 5.China und Indien sind die Spitzenreiter der nationalen und internationalenLogistik. Indien stieg in der digitalen Bereitschaft auf Platz 1, gefolgt vonden VAE, China, Malaysia und Katar.Weiter unten war die Volatilität bei den Platzierungen größer als in jedemanderen Jahr des Index. Konflikte, Sanktionen, politischer Tumult,wirtschaftliche Fehlentwicklungen und der anhaltende COVID-19-Fallout