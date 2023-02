Berlin (ots) - Finanzen sind auch - oder gerade - unter Paaren ein heikles

Thema. Wie zwei Menschen damit umgehen, ist von verschiedenen Faktoren geprägt,

darunter individuelle Gewohnheiten, kulturelle Hintergründe und finanzielle

Ressourcen. Daniele Coda, Global Director of Product Marketing, Partnerships und

Insights bei N26 (https://n26.com/de-de) , kennt die Dynamik: "Es gibt keine

"one-fits-all"-Etikette, wenn es um den Umgang mit den gemeinsamen Finanzen

geht. Beim Thema Geld bringen Partner und Partnerin ihre eigenen Überzeugungen

und Gewohnheiten mit in die Beziehung. Sich daran anzupassen oder offen darüber

zu sprechen, fällt nicht immer leicht und erfordert Arbeit und Energie."



Passend zum traditionellen Tag der Liebe - dem Valentinstag - hat Daniele vier

Tipps zusammengestellt, die Paaren dabei helfen sollen, ihre gemeinsamen

Finanzen einfach und harmonisch zu regeln.





1. Kenne deinen TypDie meisten werden zustimmen: Gespräche über Geld(https://n26.com/de-de/blog/geld-in-der-beziehung) sind in festen Beziehungenvon entscheidender Bedeutung. Bevor sich zwei Menschen dem Thema annehmen, istes jedoch ratsam, sich erst einmal näher mit sich selbst auseinanderzusetzen."Die eigenen Ausgabe- und Spargewohnheiten und deren Beweggründe, Vorteile undRisiken zu kennen und zu verstehen, ist die Grundlage für gesunde, nachhaltigeund konstruktive Gespräche zu dem Thema", weiß Daniele.Dazu empfiehlt er, sich auch damit auseinanderzusetzen, wie die Erziehung dasaktuelle Finanzverhalten möglicherweise geprägt hat. Dies hilft dabei, dieindividuellen finanziellen Vorlieben und Bedürfnisse zu verstehen. Oft sind unsdiese gar nicht bewusst. "Unterstützen können hier Digital-Banking-Features wiez.B. N26 Insights. Mit deren Hilfe kann das eigene Ausgabeverhalten einfachnachvollzogen und der persönliche Umgang mit Geld besser verstanden werden",ergänzt der Experte.2. Geldgespräche statt Bettgeflüster?Jetzt muss nur noch geredet werden? Leichter gesagt als getan! "DieDigitalisierung und ein Umdenken in der Gesellschaft haben die Demokratisierungvon Finanzwissen und -fähigkeiten in Gang gesetzt. Immer mehr Menschen suchenaktiv nach Möglichkeiten, um mehr aus ihrem Geld zu machen", sagt Daniele."Gleichzeitig sehen wir, dass das Gesprächsthema Finanzen unter manchen Paarenimmer noch tabu ist oder für Konflikte sorgt, was letztendlich dazu führen kann,dass man diesbezüglich nicht immer ehrlich zueinander ist", so Daniele. HäufigeGründe dafür sind laut dem Experten Verlegenheit und Angst, aber auchDesinteresse und unterschiedliche Auffassungen darüber, ob überhaupt über Geldgesprochen werden soll.Auch wenn es unangenehm sein kann, empfiehlt der Experte, regelmäßig über Geld