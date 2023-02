Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die K+S-Aktie (ISIN: DE000KSAG888) in Kürze ein Kaufsignal auslösen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die K+S-Aktie befindet sich seit Juli 2022 in einem großen Bodenbildungsversuch innerhalb einer inversen SKS. Am 18. Januar 2023 kam es zu einem Anstieg über die Nackenlinie dieser Bodenformation. Dieser Ausbruch bestätigte sich allerdings nicht. Die Aktie konsolidiert seitdem in einer potenziellen bullischen Flagge und setzte dabei zuletzt auf das log. 38,2% Retracement der kurzfristigen Aufwärtsbewegung bei 21,19 EUR und auf dem EMA 200 bei 21,12 EUR zurück. Dort versucht sich der Wert seit Donnerstag zu stabilisieren. In diesem Stabilisierungsversuch kletterte die Aktie auf ein Hoch bei 21,72 EUR.