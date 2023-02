--------------------------------------------------------------

Innsbruck (ots) - MCI startet als erste Hochschule in Österreich Kooperation mitgrößter chinesischer Sprachlern-PlattformAb dem kommenden Semester bietet MCI | Die Unternehmerische Hochschule® alserste Hochschule in Österreich den "Online Chinese Classroom" für ihreStudierenden, Alumni und Mitarbeitenden an - eine innovative Möglichkeit, onlineChinesisch zu lernen.Der digitale Cloud Service wird von "Chinese Plus", der weltweit größtenNetzwerkplattform zum Chinesisch Lernen, zur Verfügung gestellt. Im engenAustausch mit der chinesischen Botschaft und Bildungsdirektion in Österreichbringen das MCI China Center und das MCI Language Center die Online-Plattformjetzt nach Innsbruck.Interaktive Online-Vorlesungen und eine umfangreiche digitale Bibliothek mitpraktischen Übungen ermöglichen es, zeitlich und örtlich flexibel Chinesisch injeglichen Kompetenzstufen zu erlernen sowie die chinesische Kultur näherkennenzulernen. Zudem bietet die Plattform den HSK Standard Kurs und Test an -ein standardisierter und international anerkannter chinesischerSprachkenntnistest, etwa vergleichbar mit dem englischen TOEFL.Somit ist das MCI nicht nur die erste Hochschule mit einem derartigen OnlineChinese Classroom, sondern neben Wien und Graz der dritte Standort in Österreich, der einen derartigen HSK-Test durchführen und ein offizielles HSK-Zertifikatausstellen darf . Das Kursangebot ist vorerst exklusiv für MCI-Studierende,Alumni und Mitarbeitende zugänglich, wird ab Wintersemester 2023 aber auch fürStudierende der Europäischen Universität Ulysseus geöffnet, die vom MCI imKonsortium mit sieben weiteren Universitäten aufgebaut wird.Wei Manske-Wang , Leiterin des China Center am MCI, freut sich: "Das ChinaCenter baut Brücken zwischen Menschen und Kulturen. Wir wollen unserenStudierenden die Möglichkeit bieten, das facettenreiche Land China zu erkundenund ihre internationalen Berufschancen durch das HSK-Zertifikat zu verbessern."Brigitte Huter , Leiterin des MCI Language Center, erklärt: "Mit dieserErweiterung unseres Sprachkursangebotes können MCI-Studierende in diechinesische Sprache und Kultur eintauchen und sich bei Interesse auch fürKarrieren im asiatischen Raum gut vorbereiten."" Innovation steckt in unseren Genen. Der Online Chinese Classroom ist einweiterer Baustein zur weltweiten Positionierung und Vernetzung des MCI alsrenommierte Unternehmerische Hochschule®", ergänzt MCI-Rektor Andreas Altmann .Mehr Informationen Klicken Sie Hier(https://www.mci.edu/de/medien/news/4791-online-chinese-classroom-mci)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527mailto:patricia.pichler@mci.eduhttp://www.mci.eduWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/66904/5434812OTS: MCI Austria