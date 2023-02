E-Auto-Hersteller ELARIS macht AvD Mitgliedern attraktive Angebote (FOTO)

Grünstadt (ots) -



- Ab rund 61 Euro pro Monat mobil: Attraktive Konditionen für AvD Mitglieder

- Laufzeiten bis 48 Monate und 30.000 km pro Jahr - immer ohne Anzahlung

- Drei Fahrzeugmodelle zur Wahl: PIO, DYO und BEO



Der Automobilclub von Deutschland (AvD) und die ELARIS AG, der junge deutsche

Hersteller von Elektrofahrzeugen, machen AvD Mitglieder jetzt besonders günstig

mobil. Dazu können Club-Mitglieder zwischen drei Fahrzeugbaureihen, zwei

Leasingmodellen sowie Vertragslaufzeiten zwischen 24 und 48 Monaten mit

jährlichen Fahrleistungen zwischen 10.000 und 30.000 Kilometern wählen. Die

Auslieferung und die technische Betreuung erfolgen über die deutschen

Euromaster-Stationen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Das Leasing seiner Fahrzeuge ermöglicht ELARIS ohne Leasing-Sonderzahlung.Allerdings ist die E-Auto-Förderprämie (4.500 Euro) in die jeweilige Leasingratebereits eingerechnet, weshalb diese in der Kaufabwicklung vom Leasingnehmer anELARIS weiterzureichen ist. Zur Wahl stehen AvD Mitgliedern im Privatleasingzwei Tarifmodelle: Bei der Variante "Leasing" ist bereits die Beantragung derTHG-Quote inkludiert, während der Tarif "Leasing+" als Full-Option-Leasingausgestaltet ist und zusätzlich zur THG-Quote auch die Vollkasko-Versicherungdes Fahrzeugs, Überführungskosten und Zulassungskosten berücksichtigt.PIODer kleine wendige Zweisitzer ist ideal für den Stadtverkehr. Mit seinensuperkompakten Abmessungen kann der ELARIS PIO auch die kleinsten Parklückennutzen. An Sicherheitsfeatures sind ABS, Fahrer-Airbag, Rückfahrkamera undPark-Distance-Control stets an Bord, während eine Klimaanlage, einStereo-System, elektrische Fensterheber, elektrisch einstellbare Außenspiegel,Bluetooth und ein 8,3-Zoll-Touchscreen für Navigation und Entertainment demKomfort zugutekommen. Bei einer Nutzung im Stadtverkehr beträgt die Reichweitedes bis zu 102 km/h schnellen PIO rund 255 Kilometer. Innerhalb einer Stundesind 31 Kilometer an einer Haushaltssteckdose nachgeladen und um denLithium-Ionen-Akku (27 kWh) von null wieder komplett aufzuladen, reichen achtStunden Ladezeit. Die Leasingrate des PIO bei zweijähriger Laufzeit und 10.000Kilometer jährlicher Fahrleistung beträgt nur 60,33 Euro im Monat, die"Leasing+"-Rate starten bei 133,20 Euro.Als supergünstig sich der PIO auch für jene AvD Mitglieder, die lieber kaufenstatt leasen: Einschließlich der E-Auto-Förderprämie ist das kompaktesteELARIS-Modell bereits ab 13.240 Euro einschließlich Überführungskosten zurausliefernden Euromaster-Filiale zu haben.DYOMit ähnlich kompakten Abmessungen, aber einer gehobenen Ausstattung ist der