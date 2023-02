DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Flatexdegiro auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Geschäftsperspektiven der Online-Broker seien nach wie vor mit Ungewissheiten behaftet, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So dürften Kleinanleger angesichts der stark schwankenden Finanzmärkte und des Rezessionsrisikos vorsichtig bleiben./mis/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 7,74EUR gehandelt.