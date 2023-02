Embedded Finance Banken suchen nach Alternativen zu klassischen BNPL-Produkten / Der klassische Rahmenkredit könnte vor einer neuen Ära stehen

München/Wien (ots) - In den Banken gewinnen der Zahlungsverkehr und

Embedded-Finance-Lösungen stark an Bedeutung. Um von diesem Trend zu profitieren

und nicht von disruptiven FinTechs abgehängt zu werden, müssen die Institute

jetzt schnell handeln, zeigt eine Studie von Credi2. Neun von zehn

Umfrageteilnehmern messen einer schnellen Implementierung eine hohe Bedeutung

zu. Dabei sollten auch kreative Kreditprodukte jenseits der klassischen

BNPL-Angebote ihren Weg auf den Markt finden. An der Branchenumfrage nahmen 120

Entscheidungsträger aus Banken teil.



Embedded Finance bleibt eines der spannendsten Themen für Banken, um den Kontakt

zum Kunden zu halten und von einem milliardenschweren Markt zu profitieren. Auch

in diesem Jahr ist dabei der Trend, "Kaufe jetzt und zahle später" ungebrochen.

"Inflation und hohe Energiepreise sind die Treiber, weshalb viele Kunden,

insbesondere die der Generationen Y und Z, nach flexiblen Zahlungsmöglichkeiten

suchen", sagt Christian C. Waldheim, Co-CEO bei Credi2. Obwohl Finanzhäuser von

der anstehenden Regulierung der klassischen "Buy now, pay later"-Produkte

profitieren werden, suchen sie dennoch nach Alternativen. "Das könnten

klassische Ratenkredite sein, für die es ja in den Instituten längst etablierte

Scoring- und Risk-Prozesse gibt. Sie müssten aber auf anderen Wegen als bisher

an den Kunden herangetragen und über Embedded-Finance-Lösungen angeboten

werden", so Waldheim.