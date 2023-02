LBS verzeichnet kräftiges Neugeschäftsplus / Bausparen stabilisiert die Wohnungsbaufinanzierung - Kapitalauszahlungen von 10 Milliarden Euro - Verbandsdirektor Riester-Reform überfällig

Berlin (ots) - Bausparen erlebt durch die Zinswende eine Renaissance: Bei den

Landesbausparkassen wurden im vergangenen Jahr 578.000 neue Bausparverträge mit

einem Volumen von 41,4 Milliarden Euro abgeschlossen. Dies entspricht einem Plus

von 26 Prozent im Vergleich zu 2021 bei der Zahl der Verträge und einem Plus von

47 Prozent bei der Bausparsumme. Mit einem Marktanteil von 35 Prozent ist die

LBS-Gruppe unverändert die Nummer Eins der Branche.



"Mit dem extrem steilen Anstieg der Kapitalmarktzinsen seit Anfang letzten

Jahres und der damit einhergehenden Verteuerung von Immobilienkrediten wird das

Bausparen wieder verstärkt als das wahrgenommen, was es seit jeher ist: sichere

Eigenkapitalbildung gepaart mit dem Anspruch auf ein niedrig verzinsliches

Darlehen", erklärte LBS-Verbandsdirektor Axel Guthmann anlässlich der

Veröffentlichung der Jahresergebnisse. Die hohe Nachfrage nach langfristiger

Zinssicherheit - für aktuelle Finanzierungen ebenso wie für künftige - sei auch

abzulesen am Spargeldeingang, der mit 8,8 Milliarden Euro sogar um 1,5 Prozent

über dem Vorjahr lag, in dem Corona-bedingt die Sparquote in Deutschland

Rekordhöhen erreichte.