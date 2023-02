Kinderwagen und Kinderfahrräder im flexiblen und nachhaltigen StrollMe Abo bei Tchibo (FOTO)

Hamburg (ots) - Jährlich werden in Deutschland ca. 700.000 Kinder geboren,

jedoch 800.000 neue Kinderwagen produziert und verkauft. Gemeinsam mit dem

Kooperationspartner StrollMe möchte Tchibo eine ressourcenschonende Alternative

bieten. Ab dem 7. Februar können Tchibo Kundinnen und Kunden ein flexibles

Kinderwagen- und Kinderfahrrad-Abo auf http://www.tchibo.de/strollme abschließen

und dabei von exklusiven Vorteilen profitieren.



Tchibo kooperiert erstmals mit dem Start-up StrollMe, das zwei Münchener Väter

gegründet haben. Bei Abschluss eines Abos ist der zweite Abo-Monat gratis.

Außerdem gibt es den Diebstahlschutz für das ausgewählte Fahrzeug ohne Aufpreis

- ein Mehrwert von vier Euro pro Monat. Dazu erhalten Tchibo Kundinnen und

Kunden eine Edelstahl-Trinkflasche im Wert von 18 Euro sowie als Bo(h)nus ein

halbes Pfund halbentkoffeinierte roasted. Kaffeebohnen der Kölner Manufaktur

Heilandt.* Nicht nur für Latte-Macchiato-Mütter ein Genuss!





*roasted. ist das Inhouse Kaffee-Start-up von Tchibo und bringt gemeinsam mitlokalen Röstereien wie Heilandt Kundinnen und Kunden die Welt des SpecialtyCoffees näher.Tchibo bietet in Kooperation mit StrollMe nachhaltigere Kindermobilität von 0-14Jahren im Abo-Modell an. Angesagte Woom Bikes gibt es bereits ab 7 Euro imMonat, einen hochwertigen Kinderwagen ab 9,50 Euro monatlich.Ein klarer Vorteil des Abos: Eltern mieten Kinderwagen und Fahrrad nur so lange,wie sie diese tatsächlich benötigen. Beim Kinderfahrrad kann der Nachwuchsjederzeit auf eine andere Größe umsteigen und auch der Kinderwagen kannproblemlos bei Bedarfsänderung durch den Laufbuggy getauscht werden.Vier Modelle sind auf http://www.tchibo.de/strollme erhältlich :Mit dem Greentom wählen Eltern einen der nachhaltigsten Kinderwagen der Welt.Das Gestell besteht aus hochwertigem Recycling-Kunststoff, das Textil auswiederverwerteten Trinkflaschen und die Matratze aus Bio-Baumwolle, Flachs undWolle. Alles zusammen wiegt gerade einmal acht Kilo! Wer den Greentom kauft,zahlt rund 500 Euro. Im Abo sind es gerade einmal ab 9,50 Euro pro Monat.Der Bugaboo Fox 3 ist das SUV unter den Kinderwagen und für jedes Terraingeeignet dank großer, pannensicherer Reifen. Das Modell des niederländischenPremium-Herstellers ist top gefedert und so leichtläufig, dass er sich mit nureiner Hand schieben und lenken lässt. Der Kaufpreis liegt aktuell bei etwa 900Euro. Im Abo gibt es ihn bereits ab 29,50 Euro im Monat.Thule Urban Glide 2: Der superleichte, aerodynamische Buggy ist für sportlicheEltern konzipiert und lässt einer Joggingrunde mit Kind nichts im Wege stehen -egal ob in der Stadt oder auf Feldwegen. Den zusammenklappbaren Begleiter miteinem Kaufpreis von ca. 830 Euro gibt es ab 29,50 Euro im Monat zu mieten.Woom ist die angesagte Kinder-Fahrradmarke aus Österreich. Sie wurde, ebenfallsvon zwei Vätern, in einer Wiener Garage gegründet. Sechs Größen stehen zurAuswahl, vom Laufrad für Kinder ab anderthalb bis zum 26-Zoller mitAcht-Gang-Schaltung für Zehn- bis 14-Jährige. Und das alles schon ab 7 Euro imMonat.Die Abo-Mindestlaufzeit bei StrollMe über Tchibo beträgt drei Monate. Danachkann monatlich gekündigt werden. Bei den Fahrrädern können Kinder zudemjederzeit auf ein größeres Modell wechseln. Auch in der ProduktkategorieKinderwagen können Eltern je nach Bedürfnis des Kindes bis zu zwei Mal im Jahrinnerhalb dieser Produktkategorie wechseln. Grundsätzlich gilt: Je länger dieAbolaufzeit, desto günstiger der monatliche Mietpreis.Nach der Rückgabe werden die gebrauchten Kinderwagen und Fahrräder im Sinne derCircular Economy aufbereitet und neu vermietet. Das clevere Abo-Modell ist somitnachhaltig, bietet Flexibilität, spart jede Menge Ressourcen und schont zudemden eigenen Geldbeutel.Die Kinderwagen und Fahrräder werden kostenfrei direkt nach Hause geliefert undkönnen später auch gratis zurückgeschickt werden. Und wenn mal was hakt: ImFalle eines Defekts kümmert sich StrollMe innerhalb von 24 Stunden um dasvorliegende Problem.Robert Pauly, Leiter Kooperationen von Tchibo sagt: "Tchibo ist seit Gründungein Familienunternehmen und hat die Bedürfnisse von Familien im Blick. Mitdiesem innovativen Abo-Modell bieten wir Eltern flexible und nachhaltigeMobilität für ihre Kinder zu Konditionen, die sich alle leisten können."Alle Infos auf einen Blick:- Bugaboo, Thule, Greentom: Kinderwagen ab 9,50 Euro im Monat- Woom Bikes für 1,5- bis 14-Jährige ab 7 Euro im Monat- Gratis-Diebstahlversicherung exklusiv für Tchibo Kundinnen und Kunden- Nachhaltig: Gebrauchte Kinderwagen und Räder werden von StrollMe aufbereitetund neu vermietet- Abo jederzeit nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von drei Monaten kündbarPressekontakt:Helen Rad, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2120E-Mail: mailto:helen.rad@tchibo.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/9283/5434856OTS: Tchibo GmbH