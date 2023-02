NEUE AIRTIME ADVANCED-DIENSTE VON OPTASIA IN MYANMAR VERFÜGBAR

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Optasia, ein führender Anbieter von

Fintech-Dienstleistungen, freut sich, die Einführung seiner Airtime

Advance-Lösungen in Myanmar in Zusammenarbeit mit seinem Partner Aljabor

Technologies über das Netzwerk von Ooredoo, einem der größten

Telekommunikationsanbieter des Landes, bekannt zu geben.



Der von Optasia bereitgestellte Dienst Airtime Advance wird in Myanmar über das

Ooredoo-Netz angeboten. Den Abonnenten von Ooredoo Myanmar werden damit

fortschrittliche Airtime-Dienste zur Verfügung stehen, die durch die hochmoderne

Technologie der KI-Plattform von Optasia unterstützt werden. Es handelt sich um

den ersten Einsatz von Optasia und Aljabor Technologies in dem Land, der durch

Marketingkampagnen im gesamten Ooredoo-Netz unterstützt wird, die mit dem

integrierten Kampagnentool der Plattform durchgeführt werden.