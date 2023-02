Hertie-Stiftung gründet Hertie Institute for Artificial Intelligence in Brain Health (Hertie AI) in Tübingen, das künstliche Intelligenz und Neurowissenschaften verbindet

Frankfurt/Main (ots) - - Hertie-Stiftung finanziert mit 10 Mio. Euro das

gemeinsame Projekt mit der Universität Tübingen



- Institut als weiterer Baustein im Cyber Valley Ökosystem, Europas größtem

Forschungskonsortium im Bereich KI



- Ziel des Instituts ist, Fortschritte in künstlicher Intelligenz für

Patientinnen und Patienten mit Erkrankungen des Nervensystems zu nutzen





Startschuss für ein Leuchtturmprojekt, das die Zukunftsthemen KünstlicheIntelligenz (KI) und Neuromedizin erstmals miteinander verbindet: Mit dem HertieInstitute for Artificial Intelligence in Brain Health (Hertie AI), das zum 1.Februar an der Medizinischen Fakultät der Universität Tübingengegründetgegründet wurde, entsteht das bundesweit erste Institut, das Prävention undfrühe Diagnose von Erkrankungen des Nervensystems mit Hilfe von Methoden derkünstlichen Intelligenz erforscht.KI und "Big Data" zur Prävention von HirnerkrankungenDas Hertie AI wird auf neuesten Erkenntnissen im Bereich des maschinellenLernens und der künstlichen Intelligenz aufbauen und diese für ein besseresVerständnis des gesunden und kranken Nervensystems nutzen. Mithilfe komplexerDatensätze, die heute in der Grundlagenforschung verfügbar sind und imKlinikalltag gesammelt werden, sollen am Institut neue Methoden entwickeltwerden, um Erkrankungen des Nervensystems früher zu erkennen, Krankheitsverläufevorherzusagen und Therapien zielgerichteter einzusetzen. Um dieses Potenzialvoll auszuschöpfen, wird das Hertie AI insbesondere methodische Innovationenvorantreiben, die jene besonderen Anforderungen erfüllen, die an klinischeingesetzte KI-Methoden gestellt werden: Genauigkeit, Robustheit undNachvollziehbarkeit.Gründungsdirektor Prof. Dr. Philipp Berens, Professor im Bereich Data Science ander Universität Tübingen und Sprecher des Exzellenzclusters "MaschinellesLernen: Neue Perspektiven für die Wissenschaft" forscht seit 15 Jahren auf demGebiet: "Mit dem neuen Institut können wir, ausgehend von der methodischenGrundlagenforschung, die translationale Pipeline bis hin zur klinischenUmsetzung abdecken", erklärt er. "Das ermöglicht uns, die Investitionen in denKI Standort Tübingen sowohl für die Neuromedizin als auch für die Patientinnenund Patienten nutzbar zu machen - in Zusammenarbeit mit unseren klinischenPartnern in der Neurologie und Augenheilkunde."Die Hertie-Stiftung finanziert das gemeinsame Projekt mit der UniversitätTübingen mit 10 Millionen Euro für zunächst fünf Jahre. Unter ihrem Leitthema"Gehirn erforschen" investiert die Stiftung damit nach der erfolgreichenGründung des Hertie-Instituts für klinische Hirnforschung (HIH) im Jahr 2001 in