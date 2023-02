Neue Doppelspitze bei Pharmaunternehmen AOP Health

Wien (ots) - Das österreichische Pharmaunternehmen AOP Orphan Pharmaceutical

GmbH (AOP Health), das auf die Erforschung und Entwicklung von Therapien für

seltene Erkrankungen sowie in der Intensivmedizin spezialisiert ist und sein

Headquarter in Wien hat, baut seine Führungsstruktur um. Mit 19. Jänner 2023

folgten Martin Steinhart und Bernhard Nachbaur Georg Fischer an der Spitze des

Unternehmens nach. Mit der medizinisch-wissenschaftlichen Expertise Steinharts

und der wirtschaftlichen Kompetenz Nachbaurs ist das Management breit

aufgestellt und für die Anforderungen des künftigen Unternehmenskurses gut

gerüstet.



Mit der neuen, breit aufgestellten Führung reagiert AOP Health auf die

Veränderungen in der Pharmaindustrie: Die Pandemie und die damit einhergehenden

Versorgungsengpässe sowie die Herausforderungen in der Supply Chain und in der

Logistik, aber auch die globalen wirtschaftlichen Herausforderungen und die

damit verbundene Inflation stellen komplexe Anforderungen an die Branche.