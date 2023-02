30.01.2023 -

Heute (30.01.2023) beginnt eine „Woche der Zentralbanken“. Die Fed, die EZB und die Bank of England treffen sich zum Zinsentscheid. Letzte Woche beschloss die Bank of Canada, den Trend zu brechen – die Optimisten würden sagen, ihm vorzugreifen. Sie kündigte an, nach ihrer Zinserhöhung um 25 Basispunkte eine Pause einzulegen, obwohl die Inflation in Kanada bislang nur zaghaft zurückgeht. Für die Märkte ist es verlockend, in diese Entscheidung den Vorboten für die Zinswende anderer Zentralbanken hineinzulesen. Wir meinen, dass dafür die Zeit noch nicht gekommen ist.

Tatsächlich erwarten wir von der Fed in dieser Woche eine Zinserhöhung um nur 25 Basispunkte, aber ihre Rhetorik bestätigt weiterhin, frühestens im 2. Quartal zu pausieren. Und bei der EZB ist zurzeit nichts unwahrscheinlicher, als dass sie der kanadischen Zentralbank folgt. Aus unserer Sicht wird sie ihre Zinsen nicht nur diese Woche stärker anheben als die Fed, sondern auch im März. Das würde die jüngste Aufwertung des Euro festigen. Die Bank of England ist – schon wieder – in einer schwierigen Lage. Der noch immer enge Arbeitsmarkt bei zugleich unerwartet hoher Kerninflation erfordert eigentlich eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte, wozu es aus unserer Sicht auch kommen dürfte. Allerdings fürchtet der geldpolitische Ausschuss eindeutig eine zu starke Straffung.