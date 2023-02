In der letzten technischen Besprechung zu Catalent vom 29. November 2022 wurde auf einen potenziellen Doppelboden um 40,69 US-Dollar hingewiesen, diese Annahme erwies sich im weiteren Verlauf als folgerichtig, das Papier legte weiter zu und markierte bis Ende letzter Woche ein Verlaufshoch bei 57,96 US-Dollar. Am Montag sprang die Akte noch einmal hoch und begab sich direkt in den Bereich von rund 70,00 US-Dollar aufwärts, wodurch ein wichtiger Meilenstein auf kurzfristiger Basis erreicht worden ist. Eine zu Montag gerissene Kurslücke könnte allerdings nun Gewinnmitnahmen nach sich ziehen, weshalb eine engere Absicherung oder aber Gewinnmitnahmen eingegangener Long-Positionen erfolgen darf.

Ziele übertroffen

Der satte Kurssprung zu Beginn dieser Handelswoche hat alle Erwartungen übertroffen, die zuletzt vorgestellte Long-Idee kann mit einem erfolgreichen Abschluss beendet werden. Kurzfristig dürfte sich das Papier im Bereich seiner Kurslücke aufhalten und eine gewisse Konsolidierung vollziehen, Abschläge auf 64,44 und darunter das Niveau von 62,65 US-Dollar kämen jetzt nicht überraschend. Im Idealfall schließt Catalent die Kurslücke komplett und versucht sich anschließend am EMA 200 verlaufend bei derzeit 73,36 US-Dollar. Erst nach Abschluss einer Marktbereinigung dürften neuerliche Signale aufkommen.