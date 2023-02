LG Leipzig - Der Fall um das Wohnmobil von Capron

Vor dem Landgericht (LG) Leipzig hat die Käuferin eines Wohnmobils des Herstellers Capron Typ /69 / T449 / T738 auf Schadensersatz geklagt. Sie hatte das Fahrzeug, welches auf einem Fiat Ducato mit 2,3 Liter-Motor und der Abgasnorm Euro 5 basiert, im Juni 2016 gebraucht gekauft.

Die Klägerin argumentierte, dass in dem Motor eine unzulässige Abschalteinrichtung in Form einer Zeitschaltuhr eingebaut sei. Dadurch würde die Abgasreinigung nach etwa 22 Minuten reduziert werden - so sei sie gerade noch lang genug für den rund 20-minütigen Abgastest im Prüfmodus aktiv. Dies führe in der Folge zu einem erhöhten Stickoxid-Ausstoß.

Fiat hat eine unzulässige Abschalteinrichtung eingebaut!

Das LG Leipzig gab der Klägerin Recht. Fiat konnte den hinreichend substantiiert dargelegten Vorwurf nicht widerlegen. Laut Gericht sei die Abschalteinrichtung bewusst im Anschluss an die Dauer des 20-minütigen Prüfverfahrens angeknüpft worden. Dies stehe einer Prüfstanderkennung gleich.

Fiat könne sich auch nicht auf die vorliegende Typengenehmigung berufen. Nach Ansicht des Gerichts konnte die nur durch Vorspiegelung falscher Tatsachen gegenüber der zuständigen Behörden in Italien erlangt werden.

Fiat ist schadensersatzpflichtig!

Der Klägerin ist der Schaden bei Abschluss des Kaufvertrags entstanden. Es könne davon ausgegangen werden, dass sie das Fahrzeug bei Kenntnis der illegalen Abschalteinrichtung nicht gekauft hätte.

Sie kann entweder die Erstattung des Kaufpreises gegen Rückgabe des Fahrzeugs abzüglich einer Nutzungsentschädigung für gefahrene Kilometer verlangen.

Oder die Klägerin macht den kleinen Schadensersatz geltend, indem sie lediglich eine Wertminderung für die unzulässige Abschalteinrichtung verlangt, und behält das Fahrzeug. Gerade bei Wohnmobilen könne dies eine lukrative Option sein.

