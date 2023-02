SWR / IT-Sicherheitslücken gefährden Stromversorgung / "Plusminus" im Ersten (FOTO)

IT-Sicherheitslücken gefährden Stromversorgung



ARD- Wirtschaftsmagazin "Plusminus" am Mittwoch, 8. Februar 2023 , 21:45 Uhr,

Das Erste / Moderation Alev Seker (SWR)



"Plusminus" entdeckt gefährliche Sicherheitslücken bei Windkraft- und

Photovoltaik-Anlagen, die Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) kommt bei

den Bankkund:innen nicht an und eine neue EU-Verordnung gefährdet den

Medizintechnik-Standort Deutschland . Das sind die Themen des

ARD-Wirtschaftsmagazins "Plusminus" am Mittwoch , 8. Februar 2023 , 21:45 Uhr im

Ersten. Online in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/) , auf

Youtube (https://www.youtube.com) und bei Plusminus

(https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/index.html) .