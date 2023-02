Hikari Miso stellt auf der Bio-Lebensmittelmesse BIOFACH 2023 in HALLE 1 an Stand 620 aus

Tokio (ots/PRNewswire) - Vom 14. bis zum 17. Februar 2023 stellt Hikari Miso Co.

Ltd. auf der BIOFACH 2023 aus, einer der weltweit führenden Messen für

Bio-Lebensmittel, die in Nürnberg stattfindet.



In Halle 1 an Stand 620, wird vor einem internationalen Publikum mit den

traditionellen japanischen Sojabohnen-Produkten Miso und Tofu geworben. Das

Unternehmen präsentiert neun Sorten von Miso und eine Instant-Misosuppe. Alle

Bio-Produkte sind speziell auf den europäischen Markt ausgerichtet. Ferner gibt

es drei Sorten von Bio-Tofu aus der Reihe Hikari Miso Shizenno Megumi von

Dragonfly Foods Ltd. (7 King Place, Hitchcocks Business Park, Willand, Exeter

EX15 3FH), eine britische Tochtergesellschaft des Unternehmens.