Hagen Meischner schließt sich Bloomreach an, um das Wachstum seines DACH-Partnerschaft-Ökosystems zu beschleunigen

-Partner-Ökosystems in der Region zu beschleunigen. Meischner, ein Veteran der

Handelsbranche, schließt sich Bloomreach mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der

Pflege langfristiger Partnerschaften und der Förderung der Marktexpansion für

führende cloudbasierte Unternehmen an.



"Ich bin begeistert, dass Bloomreach in weiteres Wachstum in der DACH-Region

investiert. Die Schaffung eines starken Netzwerks von Agenturen, Technologien

und Entwicklern ist entscheidend für den langfristigen Erfolg. Ein Team hier vor

Ort zu haben, wird sicherstellen, dass Bloomreach sein Netzwerk auf sinnvolle

Weise ausbaut", so Hagen Meischner. "Ich freue mich, diesem talentierten Team

beizutreten und den Erfolg zu sehen, den wir für Unternehmen in der DACH-Region

und darüber hinaus schaffen werden."