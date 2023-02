Nürnberg (ots) - Wie sich mit einer Mitarbeiter-App die interne

Unternehmenskommunikation verbessern lässt, das zeigt HUMANSTARSapp anhand

vieler Beispiele aus dem Handel. Mitarbeitende ab Einstieg im Unternehmen zu

begleiten, zu begeistern und dank guter Kommunikation im Unternehmen zu halten,

darum geht's.



Fachkräftemangel, Home Office, Unternehmensführung und -kommunikation auf

Abstand und die Problematik der verbreiteten inneren Kündigungen - diese vier

Ursachen haben dafür gesorgt, dass digitale Lösungen für die interne

Kommunikation in immer mehr Unternehmen zum Profilierungsmerkmal, wenn nicht gar

zum selbstverständlichen Standard werden.





Auch der Handel kommt zunehmend ab vom Schwarzen Brett und derMitarbeiterkommunikation via E-Mail, Telefon und social Web-Angeboten.Sicherheits-, Bequemlichkeits- und Zeitaspekte seien die häufigsten Gründe,beobachtet Dr. Marcel Setzer. Er ist mit der HUMANSTARSapp einer der inDeutschland führenden Anbieter für die interne Mitarbeiterkommunikation ( zu denOMR Reviews Bewertungen (https://omr.com/de/reviews/product/humanstarsapp) ), injüngster Zeit auch als "Employee Experience Intranet" im Gespräch."Eine gute interne Kommunikation ist ein starkes Argument, wenn man sich alsUnternehmen um neue Mitarbeitende bemüht und diese auf Dauer halten will. DieHUMANSTARSapp bietet dafür die technologischen Grundlagen. Dabei spielt es keineRolle, ob ein Unternehmen 100 oder 100.000 Mitarbeitende beschäftigt. Was unsgegenüber internationalen Mitbewerbern auszeichnet: Wir sind in der Lage, auchkleinen Unternehmen eine attraktive, vollkommen individualisierte Appaufzusetzen, und das in weniger als 14 Tagen", so der HUMANSTARSapp-Gründer undGeschäftsführer. "Wir greifen auf das Know-how einer über zwanzigjährigenEntwicklung und die Erfahrung aus so gut wie allen Branchen zurück. DasHUMANSTARSapp Baukastensystem mit seinen Funktionen kann jeden Kommunikations-und Informationsbedarf decken."Die Mitarbeiter-App löst das Intranet abAuch im Mittelstand geht es oft um die Kommunikation mit Mitarbeitenden anmehreren Standorten. Ein Beispiel: Seit 2016 leitet André Garrels gemeinsam mitseinem Kollegen Anto Ljubas als Geschäftsführer die Autohaus Berolina Gruppe,eine der größten Autohausgruppen in Ostdeutschland. Mit der HUMANSTARSapp sinddie Mitarbeitenden in allen vier GmbHs und an allen sechs Standorten seit überzwei Jahren vernetzt und jederzeit gut informiert. "Bis 2030 werden inDeutschland etwa 5 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Wir alle kämpfen umMitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da kann man es sich nicht leisten, auf etwas