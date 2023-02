Flexibilität für Beschäftigte nimmt zu - kürzere Arbeitswoche gewünscht / "Arbeitszeitreport Deutschland" gibt Überblick über die Arbeitszeitrealität von Erwerbstätigen

Dortmund (ots) - Die Gestaltung der Arbeitszeit gehört zu den zentralen

Fragestellungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Der aktuelle

"Arbeitszeitreport Deutschland" der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und

Arbeitsmedizin (BAuA) liefert einen Überblick über die Arbeitszeitrealität von

Erwerbstätigen in Deutschland in Zusammenhang mit Gesundheit und Zufriedenheit

mit der Work-Life-Balance. Dabei stehen Länge, Lage und Flexibilität von

Arbeitszeiten sowie verschiedene Erwerbsgruppen im Fokus. Die Corona-Pandemie

und die damit einhergehenden Veränderungen der Arbeitszeitmerkmale werden

ebenfalls betrachtet. Als Datenbasis dient die BAuA-Arbeitszeitbefragung 2021,

eine repräsentative Befragung von rund 20.000 Erwerbstätigen.



In Deutschland beträgt die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von abhängig

Beschäftigten 38,4 Stunden. Jedoch möchte die Mehrheit der Beschäftigten (53

Prozent) die Arbeitszeit verkürzen. Knapp die Hälfte wünscht sich zudem weniger

als fünf Tage pro Woche zu arbeiten.