Bundesregierung verlängert Zuschuss-Programm für Start-up-Investoren

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung nimmt ein Förderprogramm für private Start-up-Investoren wieder auf und erhöht dabei die Zuschusssätze. Das Programm "Invest" werde um vier Jahre bis Ende 2026 verlängert, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag in Berlin mit. Damit fördert der Bund Beteiligungen von sogenannten Business Angels an anderen Start-ups mit steuerfreien Zuschüssen.

"Business Angels" sind oft auch ehemalige Gründer, die anderen jungen Firmen unter die Arme greifen. "Invest" war zum Jahreswechsel ausgelaufen, da die Förderrichtlinien überarbeitet wurden und noch eine Genehmigung der EU-Kommission fehlte. Das Programm hat nun laut Bundeswirtschaftsministerium ein Volumen von rund 45 Millionen Euro.