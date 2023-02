Moovly integriert Funktionen von ChatGPT und ermöglicht damit die Gestaltung von KI-basierten Videoinhalten

VANCOUVER, KANADA – 7. Februar 2023 / IRW-Press / – Moovly Media Inc. (TSXV: MVY) (OTCQB: MVVYF) (FRANKFURT: OPV2) („Moovly“ oder das „Unternehmen“) freut sich, einen wichtigen Durchbruch bei seiner Technologie zur Gestaltung von Videoinhalten bekannt zu geben. Mit der Einbindung des von OpenAI entwickelten Sprachverarbeitungsmodells GPT-3 in die Moovly-Plattform können die Kunden des Unternehmens nun auf die nächste Generation von Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) zugreifen.

Nachdem ChatGPT Systeme der natürlichen Sprachverarbeitung und die GPT-3-Technologie verwendet, um aus den Eingaben der Nutzer Texte zu generieren, kann es auch Skripte für Videoinhalte innerhalb von Moovly erstellen. Bei der ersten Einbindung in Moovly werden diese Fertigkeiten für die Erstellung von Videoskripten genutzt. Dies ermöglicht eine intelligente, KI-basierte automatisierte Gestaltung von Videoinhalten und ist der erste Schritt zum Aufbau einer End-to-End-Lösung für die automatische Videoerstellung. In Verbindung mit Moovlys bestehenden KI-basierten integrierten Lösungen für Amazon, Google und Microsoft erhalten Nutzer aller Qualifikationsstufen die Möglichkeit, innerhalb weniger Minuten preisgünstige Inhalte in professioneller Qualität „von der Idee bis zum fertigen Video“ zu erstellen – ein absolutes Novum in der Branche.

Hier ein Auszug aus den einzigartigen Features:

- Automatisierte Auswahl von skriptbasierten illustrierenden Abbildungen, Schlüsselwörtern und Videoclips aus einer Sammlung von über 100 Millionen digitalen Assets

- Automatisierte Voice-Over-Generierung von GPT-generierten Skripten

- Automatische Vorauswahl der geeigneten Hintergrundmusik

- Automatisches Ausfüllen von speziell entwickelten Vorlagen zur vollautomatisierten Herstellung von Videos

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.moovly.com/features/gpt/.

Moovly-CTO Geert Coppens meint dazu: „Die Architektur der Moovly-Plattform und ihre leistungsstarke API eignen sich perfekt für die Einbindung von revolutionären KI-Tools wie ChatGPT. Die Kombination aus den Texterstellungsfunktionen der ChatGPT-Technologie und den bereits verfügbaren KI-basierten Moovly-Tools, wie z.B. Text-zu-Sprache-Konvertierung, Untertitelgenerierung und Übersetzungen, ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Moovly durch solche Einbindungen einen unglaublichen Mehrwert generiert, der den Aufbau einer weltweit führenden Online-Plattform zur Erstellung von Inhalten ermöglicht.“