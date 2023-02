SEP zum dritten Mal in Folge Leader im PUR-S-Diamant 2023 von techconsult (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Holzkirchen/Kassel (ots) - SEP (http://www.sepsoftware.com/) ist erneut - unddamit schon zum dritten Mal in Folge - zum "Leader" des Professional UserRatings: Security Solutions (PUR-S) 2023 (https://www.techconsult.de/pur-s-2023)von techconsult gewählt worden. Die von Anwendern vergebene Bewertung derrelevanten Lösungen im Bereich "Backup & Recovery" hat insgesamt 30 Herstellergelistet. Mit Topleistungen sowohl in der Lösungsbewertung als auch in derBewertung auf Herstellerebene platziert sich SEP vor allen anderenWettbewerbern. Damit erhält der Softwarehersteller "Made in Germany" dieAuszeichnung als "Champion". Die unabhängige Anwenderbefragung des Research -undAnalystenhauses techconsult fand bereits zum siebten Mal durch Befragung vonüber 2.000 Anwenderunternehmen statt.Von den Anwendern besonders hervorgehoben werden speziell der Funktionsumfang,die Leistungsfähigkeit aber auch die Benutzerfreundlichkeit der Lösung.Besonders gelobt wird unter anderem die Leistungsfähigkeit von SEP sesam. Sowerden die Möglichkeiten automatisierter Backups honoriert und die große Auswahlunterschiedlicher Backup-Typen oder auch das Management der erzeugten Backupsmit sehr gut bewertet. Ebenfalls überzeugt sind die Anwender von derBenutzerfreundlichkeit von SEP sesam. Für die einfache und unkomplizierteInstallation und Implementierung der Lösung, einer intuitiv zu bedienendenBenutzeroberfläche oder auch mit ausführlicher User-Dokumentation erhält SEPsesam Spitzenbewertungen und eine Gesamtbewertung von 73,3 von 100 Punkten. Diehervorragenden Leistungen von SEP sesam überzeugen Anwender auf ganzer Linie.Nicht nur werden die Erwartungen der Anwender vollkommen erfüllt, sie würden SEPsesam jederzeit erneut erwerben und weiterempfehlen."Uns ist das Tripple gelungen und wir konnten erneut die Auszeichnung alsChampion der Champions im PUR-S-Diamanten von techconsult erreichen. Das isteine große Ehre und das gesamte SEP-Team freut sich sehr darüber. Insbesonderevor dem Hintergrund, dass die Bewertung von Anwendern und Kunden kommt", sagtGeorg Moosreiner, Vorstand und Mitgründer der SEP AG. "Die Auszeichnung sporntuns an, auch künftig unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten, umeines ihrer wichtigsten Güter, die Daten, zu sichern."In Kürze stellt SEP seine neueste Version von SEP sesam vor. SEP Sesam "Apollon"erweitert die Funktionen und die Datensicherheit und wird erneut dieKundenzufriedenheit durch eine verbesserte Handhabung steigern. DieDatensicherungslösung SEP sesam ist "Made in Germany" - von der Entwicklung biszum Support - ohne Backdoors und sichert eine Vielzahl an virtuellen Umgebungen,