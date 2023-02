APA ots news: Durch Mehrheitsbeteiligung macht Altor die Kommunalkredit zur führenden grünen Infrastrukturbank

Wien (APA-ots) - Altor Fonds ("Altor") unterzeichnet Vereinbarung über den Erwerb einer 80%-Mehrheitsbeteiligung an der Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit"); Partnerschaft mit bestehenden Eigentümern und Management der Bank. Altor wird die Kommunalkredit mit zusätzlichem Kapital unterstützen, um ihren Wachstumskurs zur führenden nachhaltigen Infrastrukturplattform in Europa fortzusetzen. Die bestehenden, langfristig orientierten Aktionäre - Interritus, Trinity Investments DAC und der Österreichische Gemeindebund - bleiben Minderheitsaktionäre.



Die 1958 gegründete Kommunalkredit ist Anbieter von

Finanzierungslösungen für Infrastruktur- und Energieprojekte in ganz Europa. Mit ihrem Hauptsitz in Österreich und einem Team von 350 Vollzeitbeschäftigten hat sich die Kommunalkredit zu einem führenden Infrastrukturspezialisten entwickelt, der in den letzten sieben Jahren rund 200 Projekte mit Fokus auf Energiewende und erneuerbaren Energien finanziert hat. Mit einer Bilanzsumme von EUR 4,4 Mrd. wird die Kommunalkredit im Jahr 2022 voraussichtlich einen Nettozinsertrag von mehr als EUR 120 Mio. erwirtschaften, dies mit einer beeindruckenden durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr als 50 % in den letzten Jahren. Der Erfolg der Kommunalkredit beruht auf dem starken Managementteam, der Organisation, einem hocheffizienten Geschäftsmodell, dem strengen Risikomanagement und einem Unternehmensgeist, die es der Kommunalkredit ermöglichen, ihre strategischen Ziele kontinuierlich zu übertreffen. Eine Eigenkapitalrendite (RoE) von 20 % und eine Kosten-Ertrags-Relation der Bank (Stand Alone) von rund 45 % untermauern den Erfolgskurs.