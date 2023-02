Dobrindt kritisiert Ruf nach 'Kriegswirtschaft' für Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat vor Rufen nach einer "Kriegswirtschaft" in Deutschland und Europa angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gewarnt. Der Begriff der Kriegswirtschaft sei "einfach zu viel Kriegsrhetorik und er klingt sehr nach wirtschaftlicher Mobilmachung", sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin. Ein "zu viel an Kriegsrhetorik in Deutschland" würde die nach wie vor hohe Unterstützung in der Öffentlichkeit für die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine und die Stärkung des Selbstverteidigungsrechts des Landes gefährden.

Der CSU-Vize und Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, hatte jüngst eine Neuaufstellung der Rüstungsproduktion in der EU gefordert. "Wir brauchen - auch wenn der Begriff kein einfacher ist - eine Art Kriegswirtschaft in der EU, um Stabilität und Sicherheit gewährleisten zu können", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hatte sich ähnlich geäußert.