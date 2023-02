Li-Metal kündigt Teilnahme an kommendem Investor Webinar und Industriekonferenzen an

TORONTO, Ontario – 7. Februar 2023 – Li-Metal Corp. (CSE:LIM) (OTCQB:LIMFF) (FSE:5ZO) ("Li-Metal" oder "das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/li-metal-corp/), ein führender Entwickler von Lithium-Metall-Anoden und Lithium-Metall-Technologien, die für Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, kündigte heute seine Teilnahme an einem bevorstehenden Investoren-Webinar und an den folgenden Industriekonferenzen an.

Swiss Resource Capital Investor Webinar:

Am 28. Februar 2023 um 11 Uhr ET/17.00 Uhr Swiss Time wird Swiss Resource Capital ein Webinar für Investoren veranstalten, in dem das Management von Li-Metal die Investoren über die Lithiummetall- und Anodentechnologie des Unternehmens informieren und einen Marktausblick geben wird. Für weitere Informationen oder um sich für dieses Webinar zu registrieren, besuchen Sie bitte: http://bit.ly/3DEOlAc

Teilnahme an bevorstehenden Industriekonferenzen:

- Electric Autonomy EV Innovation & Technology Conference 2023 (Toronto, Ontario), 8. Februar 2023:

- Bei dieser Veranstaltung werden Einzelpersonen und Unternehmen vorgestellt, die an der Beschleunigung und Umgestaltung der Elektrofahrzeugindustrie in Kanada arbeiten. Kunal Phalpher, Präsident, wird an der Podiumsdiskussion "Next-Generation Battery Innovations" teilnehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Link.

- TechBlink Konferenz über Batteriematerialien: Next-Generation & Beyond Lithium-Ion (virtuell), 15. und 16. Februar 2023:

- Auf dieser virtuellen Veranstaltung, die sich mit Festkörperbatterien und fortschrittlichen Materialien für Batterien der nächsten Generation befasst, wird Maciej Jastrzebski, CEO und Mitbegründer, einen Vortrag über die Herstellung von Lithiummetall aus Lithiumcarbonat halten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Link.