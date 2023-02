(neu: mehr Details und Hintergrund)



ISTANBUL (dpa-AFX) - Während die Zahl der Toten im Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze nach wie vor steigt, fordert Außenministerin Annalena Baerbock die Öffnung aller Grenzübergänge, um auch in Syrien schnellere Hilfe zu ermöglichen. Derzeit gebe es nur einen offenen Grenzübergang, der bei dem Erdbeben aber beschädigt worden sei, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag in Berlin. "Deswegen ist die Öffnung der Grenzübergänge so zentral." Es sei "das absolute Gebot jetzt, dass die humanitäre Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird".

Insgesamt liegt die Zahl der Toten nach Angaben vom Dienstagmittag inzwischen bei rund 5000. Bisherigen Informationen zufolge wurden in der Südtürkei und in Nordsyrien mehr als 23 500 Menschen verletzt.