Der Lithiumexplorer Usha Resources Ltd. (TSXV: USHA; OTCQB: USHAF; FSE: JO0) könnte kurz vor einer massiven Lithium-Sole-Entdeckung in den USA stehen. Darauf deuten die jetzt veröffentlichten Ergebnisse der Jungfernbohrung JP22-1 auf dem Jackpot Lake Lithium-Sole-Projekt in Nevada hin.

Wie im geologischen Modell vorhergesagt, durchteufte die 525 Meter lange Bohrung bis zum Boden des abgeschlossenen Beckens eine Abfolge von Sedimentschichten einschließlich kristallisierter Salzkrusten (Evaporite), deren Abfolge und Beschaffenheit der Schichtfolge im vier Autostunden entfernten Clayton Valley ähnelt, in dem die Lithium-Sole-Mine Silver Peak von Albemarle liegt. Lithium ist in JP22-1 mit einem Gehalt von bis zu 300 ppm in zehn oberflächennahen Proben (<134 m) enthalten. Als besonders ermutigend werten die Geologen, dass am Boden des Beckens eine Sand-Konglomerat-Zone mit höherer Porosität angetroffen wurde. Sie könnte aufgrund ihrer Durchlässigkeit als pumpfähige Zone dienen. Die darüber liegenden Zonen mit Salzkristallisation erstrecken sich bis in eine Tiefe von 496 Metern, darunter Abschnitte mit bis zu 90% Kristallisation. Statisches Wasser beginnt bereits in einer Tiefe von etwa 44 Metern. Die Gesamtwassersäule wird auf mehr als 481 Meter geschätzt.

Die Evaporitkristallisation deutet auf Umgebung hin, die die Bildung von Sole begünstigt. Allerdings liegen noch keine belastbaren Messungen für Lithiumgehalte vor. Zuerst muss das Bohrloch von Bohrschlamm befreit werden. Anschließend wird das saubere Loch abschnittsweise mit Spezialmessgeräten auf Lithium untersucht. Erste Messwerte, die später auch für eine Ressourcenkalkulation verwendet werden könnten, sind erst in den kommenden Wochen zu erwarten.

Pumpfähige Zone am Boden des geschlossenen Beckens

Das Erreichen der Sand-Konglomerat-Zone hatte hohe Priorität, da die die darüber liegenden Flüssigkeiten in diese pumpfähige Zone abfließen können. Das geologische Setting ähnelt stark den Bedingungen von Albemarles Silver Peak Mine sowie Albermarles Nachbar Pure Energy (247.000 t LCE, Resource). Pure Energy Minerals dokumentiert in ihrem Projekt ebenfalls eine Sand-Konglomerat-Zone, die ein großes Volumen an Sole mit hohen Lithiumgehalten enthält. Schlumberger New Energy ist inzwischen der Betreiber des Projektes und entwickelt dort eine Pilotanlage zur Lithium-Direkt-Extraktion.

Deepak Varshney, CEO von Usha Resources kommentierte: „Wir sind mit den Ergebnissen unseres Jungfernbohrprogramms sehr zufrieden. Flache Becken mit den Merkmalen von Jackpot sind selten und es ist sehr aufregend, dass wir unsere These für das Projekt mit dem ersten Bohrloch bestätigen konnten. Soleprojekte können viel schneller in Produktion gehen als ihre Gegenstücke im Hartgestein, und die Identifizierung von stark kristallisiertem Kern, der durchlässige pumpfähige Sande und Konglomerate überlagert, zeigt, dass Jackpot Potenzial hat.“



Abbildung 1: Bohrkern aus JP22-1. Das Erreichen dieser Sand-Konglomerat-Zone nahe dem Boden des Sedimentbeckens hatte hohe Priorität. Dank ihrer Porosität innerhalb des Grundwasserleiters könnte sie als pumpfähige Zone dienen, in die die darüberliegende Flüssigkeit durch eine Salzschicht gedrückt wird.



Abbildung 2: Modell des abgeschlossenen Beckens (11,3 km²) mit der theoretischen Lage des Bohrlochs JP22-0. Die Wassersäule drückt auf die Evaporite und in Bezug auf die erwartete Ablagerung in einer geologischen Umgebung wie der von Clayton Valley veranschaulicht.

Das Unternehmen hat 2.700 Meter über sechs Bohrlöcher genehmigt und ein erstes Bohrprogramm mit dem Ziel begonnen, eine Ressource gemäß 43-101 zu definieren. Das Projektziel wurde anhand von geophysikalischen Studien und 129 von der USGS gesammelten Kernproben mit einem durchschnittlichen Lithiumwert von 175 ppm und einem Höchstwert von 550 ppm identifiziert. Der derzeitige Durchschnittsgehalt für das Projekt von Albemarle liegt bei etwa 121 ppm.

Fazit: Die kanadische Börse erlebt derzeit einen regelrechten Run auf Lithium-Hartgestein-Projekte. Zuweilen sorgt schon das Abstecken eines neuen Lithium-Pegmatits für Euphorie. Die glänzenden Beispiele Patriot Battery Metals (TSXV: PMET) oder Li-Power (TSXV: LIFT) vor Augen, blenden Investoren gerne aus, dass viele der Projekte im hohen Norden saisonal sind und es Jahre dauern wird, bis dort – wenn überhaupt - eine erste Ressource festgestellt wird. In punkto Ressource sind Lithium-Sole-Projekte klar im Vorteil. Bei einem Projekt wie dem Jackpot Lake Projekt von Usha Resources in Nevada könnten schon zwei Bohrungen für eine erste Inferred Ressource genügen. Das sich Lithium-Sole-Projekte derzeit dennoch so schwertun, liegt daran, dass nicht entschieden ist, welche Lithium-Direkt-Extraktionstechnologie (DLE) sich durchsetzt. Die Entwicklung neuer Technologien läuft zu Recht auf Hochtouren, denn das Versprechen von DLE ist ein im Vergleich zu konventionellem Bergbau minimaler Fußabdruck. Usha arbeitet auf seine erste Ressourcenschätzung hin. Lithium ist in JP22-1 mit einem Gehalt von bis zu 300 ppm in zehn oberflächennahen Proben (<134 m) enthalten. Jetzt müssen die Lithiumgehalte der abgeschlossenen Bohrung systematisch gemessen werden. Nach einem weiteren Bohrloch kann voraussichtlich eine erste Ressource berechnet werden – möglicherweise schon in der ersten Jahreshälfte 2023. Spätestens dann dürfte Jackpot Lake zu einem Pilgerort für ambitionierte DLE-Technologie-Unternehmen weltweit avancieren. Wo sonst könnten sie ihre Technologie besser ins Schaufenster stellen als im Herzen von Nevada? Usha wird sich seinen Partner höchstwahrscheinlich aussuchen können, zumal im Hintergrund massive Investitionsvergünstigungen in den USA winken. Angesichts dieser Chancen werden sich Investoren die Frage stellen, ob Ushas derzeitiger Börsenwert von 11 Mio. CAD passt. Wir freuen uns auf die Antwort des Marktes.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Usha Resources hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Usha Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Usha Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.