Sixt Investor-Update – Autovermieter erobert Nordamerika! Rückenwind dank grüner Mobilitätswende?

Die USA sind der weltgrößte Automietmarkt mit einem Gesamtvolumen von 32 Mrd. US-Dollar. Auch Sixt ist auf dem US-amerikanischen Markt vertreten und mittlerweile an 37 der 50 größten US-Flughäfen präsent. Schon heute erwirtschaftet Sixt in den USA 671 Mio. Euro , was einer Steigerung um 62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und sogar den Umsatz in Deutschland übertrifft.

