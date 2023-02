Die Strategin prognostiziert einen größeren Einbruch in Kürze an den Märkten, da die raschen Zinserhöhungen der Fed das Wirtschaftswachstum bremsen werden. Ihrer Meinung nach hätten Anleger diesen Schaden für die Wirtschaft noch nicht eingepreist und seien "ignorant", wenn sie glauben, dass der Bärenmarkt vorbei ist.

Eigentlich könnte alles so schön sein: Die Märkte steigen, die Unternehmensgewinne übertreffen die Erwartungen, die US-Notenbank Federal Reserve lockert ihre Zinserhöhungen. Anleger, die diesen Optimismus jedoch glauben, würden sich irren, so Lisa Shalett, Chief Investment Officer von Morgan Stanley Wealth Management, gegenüber CNN.

Wie können Anleger sich in diesem Umfeld positionieren? "Dies ist die Zeit der aktiven Aktienauswahl. Anleger sollten ihre Portfolios auf eine Verschiebung der Top-Position vorbereiten, also weg von den großartigen Unternehmen (aber nicht mehr großartigen Aktien) der Mega-Cap-Tech-Branche und hin zu Bereichen wie Gesundheitswesen, Energie, Finanzwerte, Enterprise Tech und Infrastruktur. Wir raten Anlegern, offensichtliche Markennamen zu vermeiden. Wenn Tesla im Titel vorkommt, sollten Sie die Finger davon lassen", zitiert CNN Lisa Shalett.

Auch Marko Kolanovic, JPMorgan-Stratege, bezeichnet die jüngste Rallye als Bärenmarktfalle. Anleger sollten diese durch die Fed ausgelöste Rallye ignorieren, da der Disinflationsprozess in der US-Wirtschaft nur vorübergehend sein könnte.

Kolanovic prognostiziert in einer Notiz an seine Kunden, dass die ersten drei Monate des Jahres wahrscheinlich einen "Wendepunkt im Markt" markieren, mit einem Luftloch im zweiten und dritten Quartal. Darauf werde eine erneute Verschlechterung der Fundamentaldaten bis zum Ende des Jahres folgen, da die Zentralbank die Zinssätze wahrscheinlich noch einige Zeit hoch halten werde, so Kolanovic weiter.

Er rechnet nun mit zwei weiteren Zinserhöhungen im März und Mai, jeweils um einen Viertelprozentpunkt, gefolgt von einer längeren Pause. Selbst bei einer nachlassenden Inflation geht der Stratege davon aus, dass die erhöhten Löhne in den USA die Gewinnspannen belasten werden und den Unternehmen weitere Entlassungen drohen.

"Eine Disinflation ist in dieser Situation also kein Grund zum Feiern. Die Disinflation lässt die Zinssätze in einem noch restriktiveren Zustand, und die Zentralbanken ändern ihren Kurs nur langsam, es sei denn, ein Risikoereignis zwingt sie zu einer Neuausrichtung“, zitiert Bloomberg Kolanovic.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 184,1EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion