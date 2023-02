CYENS Centre of Excellence ist die erste EU-Organisation, die ein e-lucid-Tool für die Express-Lizenzierung einführt

Nikosia, Zypern (ots/PRNewswire) - Das CYENS Centre of Excellence hat ein

e-lucid-Tool für Express-Lizenzierung eingeführt. e-lucid ist eine preisgekrönte

Software-as-a-Service-lösung (SaaS), die Lizenzierungsplattformen für geistiges

Eigentum für einige der weltweit führenden Universitäten, Technologietransfer-

und Forschungsorganisationen betreibt. CYENS hat sein e-lucid-Portal auf

https://innedge.cyens.org.cy/ eröffnet, um eine neue Möglichkeit zur Verbreitung

der Ergebnisse der Projekte zu schaffen, die von CYENS-Wissenschaftlern für ein

breites Publikum durchgeführt werden. Mit dem Portal werden innovative Lösungen,

Beratungs-, Bildungs- und Trainingsdienste sowie Zugang zu Speziallaboren für

Organisation auf Zypern und darüber hinaus angeboten, auf Knopfdruck und mit

minimaler Transaktionszeit.



Dr. Olga Shvarova, Chief Innovation Officer von CYENS, kommentierte: " Wir

freuen uns, die vollautomatisierte Lizenzierungslösung zu implementieren, um

unsere Lizenzierungsvorgänge zu skalieren, unsere digitalen Lösungen zu

monetarisieren und nicht-exklusives IP zu lizenzieren.e-lucid ermöglicht es uns,

die Herausforderungen zu bewältigen, die sich aus der Verwaltung von Verträgen

für kostenlose, positiv wirkende Apps sowie weiteren preiswerten, hochvolumigen

IP-Assets ergeben, und dabei Zeit für Mitarbeiter im Innovationsmanagement

freizumachen, um größere Gelegenheiten verfolgen zu können. "





Ed Maughfling, Customer Success bei e-lucid, sieht in der Einführung desLizenzierungs-Storefront von CYENS einen bedeutenden Meilenstein für e-lucid: "CYENS ist unser erster EU-Kunde, der über e-lucid auf den Markt geht, und wirhoffen, dass sich in naher Zukunft noch viele weitere Unternehmen aus Europa mitExpress-Lizenzierung auseinandersetzen werden. " Jose Fernandez, Product Leadbei e-lucid, fügte hinzu: " Wir freuen uns sehr, CYENS willkommen zu heißen, undfreuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das die einzigartigenFunktionen von e-lucid bestmöglich nutzen möchte, um seine Wirkung zu maximierenund ein breiteres Publikum zu erreichen. "Informationen zu e-lucide-lucid wurde am UCL Business (UCLB), dem Technology Transfer Office UniversityCollege London, als Antwort auf die Herausforderungen konzipiert, die sich beider Verwaltung einer großen Anzahl von IP-Lizenzanträgen ergeben.Mittlerweile haben mehr als 20 öffentlich finanzierte, forschungsintensiveOrganisationen aus dem Vereinigten Königreich, den USA und Europa seinegehosteten Dienste abonniert.Informationen zu CYENSDas CYENS Centre of Excellence ist ein Gemeinschaftsunternehmen von dreiöffentlichen Universitäten Zyperns - der Universität Zypern, der TechnischenUniversität Zypern und der Offenen Universität Zypern -, der Stadtverwaltung vonNikosia und zwei renommierten internationalen Partnern, dem Max-Planck-Institutfür Informatik (Deutschland) und dem University College London (VereinigtesKönigreich). CYENS wird von dem EU-Programm "Horizont 2020" und der Regierungder Republik Zypern finanziert. Weitere Informationen finden Sie aufhttps://www.cyens.org.cy/mailto:o.shvarova@cyens.org.cy mailto:o.shvarova@cyens.org.cyKontakt:Dr. Olga Shvarovao.shvarova@cyens.org.cy+357 22747575