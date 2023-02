FSD Pharma erhält behördliche Genehmigung für geplante klinische Phase-1-Studie mit Lucid-21-302 (Lucid-MS), dem ersten Arzneimittelkandidaten für die Behandlung von Multipler Sklerose

Toronto, 7. Februar 2023 / IRW-Press / – FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FRA: 0K9A) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios innovativer Vermögenswerte und biotechnologischer Lösungen für die Behandlung schwieriger neurodegenerativer, entzündlicher und metabolischer Erkrankungen verschrieben hat, gibt heute den Erhalt eines No Objection Letter [Genehmigungsbescheid] („NOL“) von Health Canada bezüglich der vom Unternehmen vorgeschlagenen klinischen Phase-1-Studie für LUCID-21-302 („Lucid-MS“), einem neuartigen Arzneimittelkandidaten für die Behandlung von Multipler Sklerose („MS“), bekannt. Mit dem NOL erhält FSD Pharma die behördliche Genehmigung, die klinische Studie in Kanada durchzuführen.

Die erste klinische Studie am Menschen wird die Sicherheit und Verträglichkeit von Lucid-MS untersuchen, einem neuroprotektiven Wirkstoff mit einem einzigartigen Wirkmechanismus für die Behandlung von MS. Lucid-MS ist eine patentierte New Chemical Entity [Neue Chemische Einheit] („NCE“), die Gegenstand von mehr als 11 Jahren Forschung und Entwicklung war. In präklinischen Modellen hat Lucid-MS gezeigt, dass es den Myelin-Abbau (Demyelinisierung) verhindert, eine bekannte Ursache von MS und anderen neurogenerativen Erkrankungen, die durch eine Schädigung der Myelinscheide, die die Nervenfasern im zentralen Nervensystem umgibt, gekennzeichnet sind. Präklinische Untersuchungen haben gezeigt, dass Lucid-MS die funktionelle Erholung in experimentellen Tiermodellen von MS fördert (https://fsdpharma.com/our-science/). Nach den derzeitigen Erkenntnissen wirkt Lucid-MS nicht immunmodulatorisch, was ein wichtiger Unterschied für die Entwicklung neuer, sicherer Behandlungsmöglichkeiten für MS ist.

„Es besteht heute ein dringender Bedarf an wirksamen, nicht-immunmodulatorischen, neuroprotektiven Therapeutika, insbesondere für die Behandlung der progressiven Stadien von MS“, sagte CEO von Lucid Psycheceuticals, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von FSD Pharma, Dr. Lakshmi Kotra. „Wir sind sehr erfreut über die NOL-Genehmigung und freuen uns darauf, mit der ersten klinischen Studie dieses vielversprechenden Kandidaten zu beginnen, die ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zur Entwicklung neuartiger Therapeutika für die Behandlung von MS ist. Wir werden weiterhin mit Health Canada und anderen Aufsichtsbehörden weltweit zusammenarbeiten, um die klinischen Untersuchungen so schnell wie möglich abzuschließen.“