Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 07.02.2023

Kursziel: 4,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 3,60 auf EUR 4,00.



Zusammenfassung:

2022 war ein schwieriges Jahr für ad pepper (APM), aber angesichts der starken vorläufigen Zahlen für Q4/22 glauben wir nun, dass 2023 viel besser verlaufen wird als bisher erwartet. Im vierten Quartal belief sich der Umsatz von APM auf EUR7,2 Mio., war nur geringfügig niedriger als im Vorjahresquartal und übertraf unsere Prognose um mehr als EUR1 Mio. Angesichts des hohen operativen Leverage des Unternehmens lag das Q4-EBITDA um ca. EUR1 Mio. über unserer Prognose und sogar 24% über dem Vorjahreswert von EUR0,8 Mio. Nach dem 10%igen Umsatzrückgang und dem EBITDA-Einbruch (-71% J/J) im Jahr 2022 gehen wir jetzt davon aus, dass ad pepper wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt ist und erhöhen unsere Prognosen für 2023. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt zu einem neuen Kursziel von EUR4,00 (zuvor: EUR3,60). Wir bestätigen unser Kaufen-Rating.





First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 3.60 to EUR 4.00.





Abstract:

2022 was a difficult year for ad pepper (APM), but given strong preliminary Q4/22 figures, we now believe that 2023 will be much better than previously expected. In Q4, APM's revenue amounted to EUR7.2m, was only marginally lower than in the prior year quarter, and exceeded our forecast by more than EUR1m. Given the company's high operating leverage, Q4 EBITDA was ca. EUR1m above our forecast and as much as 24% better than the prior year figure of EUR0.8m. Following the 10% revenue decline and the EBITDA slump (-71% y/y) in 2022, we now believe that ad pepper is back on the growth track and increase our 2023 forecasts. An updated DCF model yields a new price target of EUR4.00 (previously: EUR3.60). We confirm our Buy rating.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26361.pdf



