Fiat mehrfach verurteilt Landgerichte sprechen Wohnmobilisten mehr als 160.000,00 Euro Schadensersatz zu (FOTO)

Köln (ots) - Deutliche Worte fand der Vorsitzende Richter der 26. Zivilkammer

des Landgerichts Berlin für die Praktiken von Fiat (FCA Italy) im

Wohnmobil-Abgasskandal (https://anwalt-kg.de/abgasskandal/wohnmobile-dieselskand

al-entschaedigung-pruefen/?utm_source=Presseportal&utm_campaign=AbgaswoMo-070220

23) . Der italienische Kfz-Hersteller, so das Urteil vom 10. Januar 2023 (Az. 26

O 131/22), habe sittenwidrig gehandelt und damit den Eigentümer des Hymer

Exsis-t 414 vorsätzlich geschädigt. Nun erhält der von der Kanzlei GHENDLER

RUVINSKIJ

(https://anwalt-kg.de/?utm_source=Presseportal&utm_campaign=AbgaswoMo-07022023)

vertretene Kläger im Rahmen seines Schadensersatzanspruches den Kaufpreis in

Höhe von 55.490,00 Euro abzüglich einer angemessenen Nutzungsentschädigung

zurück.



Dem Fiat-Konzern, der u.a. das weltgrößte Wohnmobilunternehmen Hymer mit

zahlreichen Basisfahrzeugen beliefert, wurde seitens der Anwälte von GHENDLER

RUVINSKIJ

(https://anwalt-kg.de/?utm_source=Presseportal&utm_campaign=AbgaswoMo-07022023)

bewusste Manipulationen am Fiat Ducato Basisfahrzeug vorgehalten. Hauptvorwurf

war dabei der Einbau einer sogenannten "Timerfunktion", die zu

prüfstandsbezogenen Abgasmanipulationen genutzt wird und auch schon bei Pkw für

zahlreiche erfolgreiche Klagen gesorgt hat.