WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Defizit im Außenhandel der USA ist am Jahresende wieder gestiegen. Es legte um 6,4 Milliarden auf 67,4 Milliarden US-Dollar zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt ein Defizit von 68,5 Milliarden Dollar erwartet.

