Verdi meldet Einigung mit Bodendienstleistern am Flughafen BER

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Erster Durchbruch bei den Tarifverhandlungen am Hauptstadtflughafen BER: Die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste erhalten laut der Gewerkschaft Verdi mehr Geld. Die bereits am Montag getroffene Einigung zwischen den Arbeitnehmern und den drei Unternehmen Swissport, Airline Assistance Switzerland und Wisag sehe Erhöhungen der Monatsentgelte zwischen 448 und 490 Euro vor, teilte Verdi am Dienstag mit. Das entspreche einer Erhöhung zwischen 12 und 19,5 Prozent. Die drei Unternehmen waren am Dienstag für eine Bestätigung zunächst nicht erreichbar.

Der Vertrag läuft laut Verdi bis Ende 2024. "Dieser Tarifabschluss hat eine massive Entgeltsteigerung zur Folge", hieß es von Verhandlungsführer Enrico Rümker.