Berlin (ots) -- DUH-Bundesgeschäftsführerinnen klagen gegen BMW auf ein Verbrenner-Aus fürNeuwagen bis 2030 sowie drastische Reduzierung der CO2-Emissionen derFahrzeuge- Landgericht München I bestätigt Zulässigkeit der Klage und verweist darauf,dass die Klage in der Zukunft erfolgreich sein kann: KlagendeDUH-Bundesgeschäftsführer sehen sich in Richtigkeit des neuartigenKlageansatzes bestätigt und gehen in Berufung- DUH führt Klimaklagen gegen BMW, Mercedes-Benz und Wintershall Dea wegenklimaschädlicher Geschäftsmodelle auf Grundlage der Klimaschutzentscheidungdes BundesverfassungsgerichtsDie Bundesgeschäftsführerinnen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gehen mit ihrerKlimaklage gegen BMW in die nächste Instanz. Zwar hat das Landgericht Münchendie Klage in erster Instanz abgewiesen, die Klage aber ausdrücklich als zulässigbewertet und in der schriftlichen Urteilsbegründung betont, dass das Urteil nurin aktuellem Kontext gefallen sei. Der Vorsitzende Richter hob in der mündlichenUrteilsbegründung hervor, dass die Klage bei unzureichendenKlimaschutzbemühungen in der Zukunft erfolgreich sein kann. DieDUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz sowie die DUH-BundesgeschäftsführerJürgen Resch und Sascha Müller-Kraenner sehen sich daher in ihrer Klagestrategiegegenüber besonders klimaschädlichen Industrieunternehmen bestätigt und kündigenan, in Berufung zu gehen und nun vor das Oberlandesgericht München zu ziehen.Ziel der Klage ist der vollständige Ausstieg von BMW aus dem Verbrennungsmotorbei Neuwagen bis 2030 sowie eine drastische Reduzierung der CO2-Emissionen derbis 2030 verkauften Neufahrzeuge. Nach Ansicht der DUH ist BMW verpflichtet, imEinklang mit den verbindlichen Regelungen des Pariser Klimaschutzabkommens unddes deutschen Klimaschutzgesetzes zu handeln. Allein durch die 2021 verkauftenAutos war BMW weltweit für 62,2 Millionen Tonnen CO2 verantwortlich - mehr alsLänder wie Finnland, Norwegen oder Portugal pro Jahr emittieren.Dazu Rechtsanwalt Remo Klinger, der die Klage vertritt: "Mit dem heutigen Urteilsteht fest, dass unsere Klage erfolgreich sein wird, wenn absehbar ist, dass dieKlimaschutzziele nicht eingehalten werden. Wird der Klimaschutz durch Politikund Unternehmen weiter verschleppt, wird unsere Klage somit zukünftigerfolgreich sein. Denn Konzernen, die einen CO2-Fußabdruck haben, der größer istals der vieler Nationalstaaten, obliegt eine Sorgfaltspflicht zu ausreichendemKlimaschutz."Dazu Jürgen Resch, DUH-Bundesgeschäftsführer: "Nach dem Urteil in unserer Klage